Risse im Rathaus: Bohrungen erschüttern den S-Link

Rund 100 Probebohrungen hat es in der Stadt Salzburg bis vergangenen Sommer im Zuge des Mega-Verkehrsprojekts bereits gegeben. Ab Juni nahm sich die S-Link-Projektgesellschaft den Rudolfskai vor, der an der Trasse vom Mirabellplatz unter der Salzach durch in Richtung möglicher Endstation Hallein liegt. Bei gut 15 Versuchen, Genaueres über die Beschaffenheit des Erdreichs in Erfahrung zu bringen, könnte zumindest das Rathaus in Mitleidenschaft gezogen worden sein.