Risse auch im Mirabell: Es droht ein Rechtsstreit

Aufregung in der Stadt Salzburg und darüber hinaus: Die „Krone“ hat am Samstag von Rissen im dritten Stock des Rathauses berichtet – Fotobeweise inklusive. Christoph Ferch (Liste Salz) hatte den Fall per Anfrage an Bau-Stadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) ins Rollen gebracht.