Harald Glööckler lud zu Sektempfang für Frieden

Im Vorfeld des Opernballs hat Modezar Harald Glööckler am Mittwoch im Wiener Grand Hotel zu einem völkerverbindenden Sekt-Empfang für den Frieden geladen. „Alle Events, wo über Frieden gesprochen wird, können dazu beitragen“, sagte Glööckler, der sich als Botschafter für die Organisation „Flamme des Friedens“ engagiert. Das gelte auch für den Opernball. „Das ist ein bisschen Märchen, und Märchen tun gut in der Realität“, so Glööckler, der in einer Parterre-Loge Platz nehmen wird.