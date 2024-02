Lei-Lei & Helau: Es geht rund in Oberösterreich

In diesem Monat rankt sich bei den zebras alles um die Familie. In allen Formen, ob nun um Herkunfts-, Groß-, Klein-, Patchworkfamilie oder den Freundeskreis. Zu sehen in der BlackBox Lounge im Musiktheater. Am Klavier: Andreas Neubauer. Datum: Freitag, 9. Februar, um 20 Uhr Infolink: www.landestheater-linz.at

(Bild: die zebras/Reinhard Winkler)