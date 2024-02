Kein Rückblick, sondern „permanent im Entstehen“

Philosophische Ideen mit Augenzwinkern

So kombiniert er „Motive und Farben aus verschiedenen Zeiten und Kontexten, trifft mit uralten Techniken zeitgenössische Aussagen“, analysiert Grabner: „Er setzt sich mit philosophischen Ideen auseinander – aber immer mit Humor, mit ein bisschen Augenzwinkern.“ Die größte Herausforderung dabei? „Ich weiß nie, wie die Bilder am Ende aussehen. Ich muss ein Loch reinschneiden, um zu sehen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert“, beschreibt Walkensteiner seinen Arbeitsprozess. Den er über Jahre entwickelt hat: „Seit 25 Jahren mache ich sehr, sehr kleine Pinselstriche.“ Das bunte Chaos, so charakteristisch für seine frühe(-re-)n Werke, war ihm irgendwann „zu wenig“ und ist heute „in den Hintergrund getreten, wie eine Vorzeichnung.“