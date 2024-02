„Diskriminierend“: NGOs lehnen Asyl-Bezahlkarte ab

„Rein parteipolitisch motivierte Strategie“

Nicht nachvollziehen kann Parr das Argument, dass damit Überweisungen in Heimatländer unterbunden würden. Schließlich sei die Summe der erhaltenen Leistungen viel zu gering. In die gleiche Kerbe schlug auch Moser. Die Beträge seien so klein, dass Asylwerber überhaupt nichts nach Hause schicken könnten. Moser sah in der Debatte eine „rein parteipolitisch motivierte Strategie“.