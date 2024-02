Salzburg will Vorreiter bei Asyl-Bezahlkarte sein

Ausgehend von Plänen in Deutschland hat sich in dieser Woche auch in Österreich eine Diskussion über eine „Bezahlkarte“ für Asylwerber entwickelt. Was das sein soll? Anstatt Bargeld, das Flüchtlinge in der Grundversorgung von den Bundesländern aktuell teilweise ausbezahlt bekommen, soll es eine Karte geben. Mit dieser sollen Flüchtlinge lebensnotwendige Ausgaben bestreiten können. Wie das System im Detail aussehen soll, kann noch niemand sagen.