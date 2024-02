Nächster Meilenstein für den Play-off-Dino

Den Titel Play-off-Dino haben sich die Eisbullen mit ihren acht Eishockeyliga-Titeln längst erarbeitet. Mit dem 3:2-Sieg nach Penaltys in Asiago setzten die Salzburger den nächsten Meilenstein. Denn nach Leader KAC und dem Zweiten Fehervar wurde damit ebenfalls das Viertelfinalticket gebucht - und so die Anzahl an Play-off-Qualifikationen in Serie auf stolze 19 geschraubt. Der Startschuss dazu fiel bereits in der zweiten Spielzeit nach dem Liga-Einstieg 2004/05.