„Gänsehaut - es gibt nichts Vergleichbares!“

… die fehlende Winterlandschaft: Das ist der zweite Winter in Folge, in dem es so dramatisch ist. Ich habe zuletzt das Skispringen in Willingen verfolgt oder auch das Rodeln in Altenberg. Als Wintersportler und Naturliebhaber bedrückt mich das sehr. Solche Bilder will man nicht sehen, wir werden uns aber wohl daran gewöhnen müssen.