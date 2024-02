Salzburger wollen in zehn Tagen über die Pyrenäen

Tour wird gefilmt

Gestartet wird am Dienstag im Osten der Pyrenäen in Collioure in Frankreich. An der Grenze zwischen Frankreich und Spanien geht es auf Skiern und mit dem Rad über Andorra rund 850 Kilometer bis nach Hendaye (Fra). An der spanischen Grenze in der Nähe von San Sebastian wollen sie nach zehn Tagen ankommen. Dabei wird die komplette Reise gefilmt. Die Crew visiert mit dem Videomaterial ab Herbst Filmfestivals an.