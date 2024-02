Nichts anzuziehen? So wird Schrank zur Schatzkiste

Seien wir mal ehrlich: Wie oft steht man vor dem Schrank und fragt sich, was man nur anziehen soll, obwohl er randvoll mit Kleidern ist? Unsere Stil- und Farbberaterin Daniela Erath-Mohr kennt das Problem und wird gerne zu absoluten „Notfällen“ gerufen. Wenn Sie es nicht so weit kommen lassen wollen, dass ein Profi an die Textiltürme ran muss, haben wir ein paar einfache Kniffe, wie man sich neu organisieren kann.