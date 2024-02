Suizid löste Aufstand in Abschiebezentrum aus

Am Samstag kam es auch in einem Auffanglager in Gradisca d‘Isonzo in Friaul Julisch Venetien zu Protesten, nachdem ein Migrant vom Dach stürzte und in ernstem Zustand im Krankenhaus landete. Vor wenigen Wochen wurde ein Auffanglager in Milo auf Sizilien von Migranten verwüstet. Im vergangenen Jahr kündigte Innenminister Matteo Piantedosi an, dass in jeder Region ein Abschiebezentrum für Migranten errichtet werden soll. Die Liste der Standorte wurde jedoch bisher nicht bekannt gegeben.