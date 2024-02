Asyl: Anerkennungsquote im Vorjahr gestiegen

Deutlich mehr Männer als Frauen unter Asylwerbern

Was die Geschlechter angeht, kamen deutlich mehr Männer nach Österreich - nämlich knapp 32.000 gegenüber fast 7000 Frauen, was 76 Prozent entspricht. Etwa 19.800 Asylwerber waren Minderjährige, davon rund 5100 unbegleitet. Besonders Flüchtlinge aus Afghanistan fallen in diese Gruppe. Mehr als die Hälfte der Antragssteller insgesamt fällt in die Altersgruppe 18 bis 35.