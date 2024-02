Enge Vertraute: „Benko ist ein gebrochener Mann“

Kurz nahm Benko 2019 in die Emirate mit

Früher ließen sich Politiker von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) abwärts sehr gerne mit ihm ablichten. Letzterer nahm Benko in seiner Kanzlerzeit sogar mit in den arabischen Raum, etwa 2019 in die Vereinigten Arabischen Emirate, um Investorengespräche zu führen. Kurz und der damalige Justizminister Josef Moser sollen Ende 2017 in den Kika/Leiner-Kauf der Signa samt dem Leiner-Gebäude in der Mariahilfer Straße in Wien eingebunden gewesen sein, das als geplantes Luxuskaufhaus „Lamarr“ vorerst als Rohbau dasteht und auf Eis liegt.