Unter Druck: Jongleur Benko geht das Bargeld aus

René Benko hat mit seiner Signa-Gruppe die größte Milliardenpleite der Zweiten Republik hingelegt. Nun gerät der Finanzjongleur auch persönlich immer mehr unter Druck: Die Republik Österreich hat gegen den Tiroler einen Insolvenzantrag gestellt; das wurde am Donnerstag via „Standard“ bekannt. Darüber hinaus ergibt sich aus dem der Krone vorliegenden Bericht des Signa-Holding-Masseverwalters, dass René Benko nur die erste Rate seiner 3-Millionen-Euro-Zahlung an die Masse selbst bezahlt hat. Die zweite Tranche über 845.000 Euro kam am 8. Jänner „von dritter Seite“. Die dritte Teilzahlung soll diese Woche einlangen - ebenfalls von dritter Seite.