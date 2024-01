Signa verschob heimlich 300 Mio. € an Benko-Firmen

Wie die „Financial Times“ (FT) am Donnerstag berichtete, floss das Geld von der Signa Development, eine der drei Hauptgesellschaften, offenbar in zwei Tranchen an die beinahe gleichlautenden Unternehmen Laura Finance Holding GmbH (rund 125 Millionen Euro) und Laura Holding GmbH (rund 190 MIllionen Euro). Das würden entsprechende Finanzdokumente zeigen.