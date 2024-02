Frau von Signa-Manager kassierte als Vermittlerin

Am 14. Dezember 2023 geht bei einem Notar in der Wiener Innenstadt ein beachtliches Immobilien-Geschäft über die Bühne. Die Signa Prime Selection AG, damals schon massiv von der Pleite bedroht, verkauft das bekannte Meinl-Haus am Wiener Graben an die Wiener Ärztekammer. Kaufpreis: 80 Millionen Euro. 14 Tage später schlittert die Signa Prime in die Insolvenz.