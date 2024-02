Die Welt zu Besuch im Salzkammergut

Der Titel „Kulturhauptstadt Europas“ wird seit 1985 an Städte und Regionen in Europa verliehen. Erstmals in der Geschichte findet sie 2024 in einer inneralpinen, ländlich geprägten Region statt. Die Kulturhauptstadtregion umfasst 23 Gemeinden in den Bundesländern Oberösterreich und Steiermark.