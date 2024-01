Wir laden Sie ins Genusslabor zum Speisen ein

Man nehme: Ein leerstehendes Bahnhofsrestaurant in Bad Ischl, aufgepepptes Inventar aus aufgelassenen Wirtshäusern, 18 top motivierte Schüler und Christoph „Krauli“ Held (Haubenkoch am Siriuskogl). Und was erhält man? Ein Pop-Up-Restaurant mit regionaler und saisonaler Küche auf höchstem Niveau - Genusslabor genannt. Das ist eines von vielen Programmhighlights der Kulturhauptstadt 2024, wo gelebte Wirtshauskultur mit viel Leidenschaft zelebriert wird.