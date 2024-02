Zahlreiche Gewalttaten: Haft für IS-Anhänger (19)

Mit Schreckschusspistole in Bäckerei gefeuert

Doch die Gewalt an Unschuldigen teilte er nicht nur in den sozialen Medien, er verübte sie auch selbst - angefangen am 22. Mai des Vorjahres: Zusammen mit einem Freund schlug und trat der 19-Jährige auf einen Obdachlosen am Bahnhof Floridsdorf ein. Der Mann erlitt unter anderem eine Schädelprellung. Selber Tatort, anderes Opfer: Drei Tage später zielten sie mit einer Schreckschusspistole auf einen Mitarbeiter der ÖBB (31).