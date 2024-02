Red Bull Salzburg lächelt den Titel-Druck weg

Dabei steht in der Stahlstadt schon viel auf dem Spiel. Die erste von zwei möglichen nationalen Trophäen könnte morgen Abend schon futsch sein. Was einer riesigen Enttäuschung gleichkäme, ein echter Dämpfer wäre. Die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit ist riesig. In beiden Bewerben - Pokal und Meisterschaft - kann der Sieger schließlich nur Salzburg heißen. Da ist sich Fußball-Österreich einig.