Salzburg hat einen neuen Verteidiger

Für Salernitana hat Daniliuc nach seinem Wechsel von Nizza im Jahr 2022 42 Spiele absolviert, nun kickt er bis Sommer für Salzburg. „Ich freue mich über diesen Wechsel und bin sehr glücklich, dass ich jetzt beim FC Red Bull Salzburg spielen kann. Ich möchte in den nächsten Monaten so viel wie möglich spielen und mit dem Klub Titel gewinnen. Da will ich mithelfen und mich so natürlich auch für die Europameisterschaft empfehlen“, sagte der Neo-Bulle, der in früheren Jahren ein kurzes Intermezzo beim FC Liefering hatte.