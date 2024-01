Auftritt für die Zeugen aus Russland am Mittwoch

Befragung per Videokonferenz

Nach Österreich können die beiden nicht reisen, nun werden die Manager via Videokonferenz in der österreichischen Botschaft in Moskau aussagen. Am Mittwochnachmittag geht die Befragung zwischen dem Großen Schwurgerichtssaal und Moskau über die Bühne. Wenn die beiden glaubhaft sind, hat Schmid ein Problem. Das Urteil im Kurz-Prozess wird für 23. Februar erwartet.