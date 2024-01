Blümel sagt heute im Kurz-Prozess aus

Am 30. Jänner treten noch ÖBAG-Aufsichtsratsvorsitzender Helmut Kern, der ehemalige Generalsekretär im Bundeskanzleramt Bernd Brünner und ÖBAG-Aufsichtsrätin Susanne Höllinger in den Zeugenstand. Am 31. Jänner folgt Günther Helm, früherer Chef des Diskonters Hofer und später auch im ÖBAG-Aufsichtsrat.

Offen ist, ob die beiden russischen Geschäftsleute, die die Kurz-Verteidigung beantragt hat, via Videocall aussagen werden. Sollten nicht weitere Zeuginnen und Zeugen beantragt und genehmigt werden, könnte ab dem 31. Jänner ein Urteil fallen.