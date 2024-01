Täter auf der Flucht, Opfer über dem Berg

Mitten in der Nach, mitten in Vorarlberg: Zwei Männer, beide Tschetschenen, stehen um 23.45 Uhr nur wenige Meter vom Eingang des in Vorarlberg sehr beliebten Nachtlokals „Sender“ entfernt. Plötzlich knallt es, mehrere Schüsse - Zeugen sprechen von drei oder vier - werden abgefeuert, die beiden Tschetschenen gehen zu Boden. Der unbekannte Täter (ca. 1,80 Meter groß, normale Statur) steigt in einen schwarzen SUV, welcher sogleich mit hoher Geschwindigkeit davon donnert. Schreie sind zu hören, um die beiden Opfer bildet sich eine Menschentraube.