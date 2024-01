Zwei Schwerverletzte nach Schießerei vor Nachtclub

Ersten Erkenntnissen nach schoss ein bislang unbekannter Täter gegen 23.45 Uhr vor dem Nachtclub „Sender“ in Lustenau mit einer bislang nicht näher bestimmten Waffe auf zwei Personen tschetschenischer Herkunft. Die beiden Opfer wurden an den Extremitäten getroffen und schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Laut Zeugenaussagen soll der Täter mit einem schwarzen SUV und überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Lustenau geflüchtet sein.