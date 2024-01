Tropenkrankheiten bedrohen 1,6 Milliarden Menschen

Myzetom: wird vor allem durch Pilze, aber auch durch Bakterien verursacht, die in eine Wunde der Haut gelangen. Kommt in erster Linie in den Tropen, aber auch in den Subtropen vor. Manifestiert sich in einem chronischen Granulationsgeschwulst und wird mit Antibiotika behandelt, bei der pilzbedingten Form erfolgt primär auch eine chirurgische Behandlung.