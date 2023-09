Ist die Dengue-Mücke im Anflug auf Österreich?

Knochenbrecher-Fieber, Ausschlag, innere Blutungen, dazu Schmerzen in Kopf, Muskeln, Gliedern, Knochen und Gelenken. Hört sich wenig prickelnd an. Denguefieber kann unter Umständen sogar tödlich enden. Ob sich die Tropenkrankheit in Österreich verbreiten kann, wie sinnvoll eine Impfung ist und welche Schutzmaßnahmen es sonst noch gibt.