Festung Salzburg als Rettungsanker

Dabei sollte dem Meister helfen, dass nach dem Triple auf fremdem Eis jetzt drei Auftritte in der Eisarena in der Eishockeyliga warten. In der Festung haben die Bulls erst dreimal verloren, sind in der Heimspielwertung Zweite hinter KAC. Nach dem Auftakt am heutigen Sonntag (15) gegen Villach kommt am Dienstag mit Fehervar der große Rivale um Platz zwei und am Freitag das Schlusslicht Graz.