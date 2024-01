Meinl-Reisinger: „Bringen wir es hinter uns“

Meinl-Reisinger, begleitet von Sepp Schellhorn, der demnächst in den Nationalrat zurückkehren wird, und der Angeordneten Karin Doppelbauer, schlug bei dem Netzwerktreffen in einer Welser Bar deutliche Wahlkampftöne an und sparte nicht mit Kritik am politischen Mitbewerb: „Die können es nicht mehr“, ÖVP, SPÖ und Grüne seien „ausgebrannt und planlos“.