Vom Fitnessmodel zur Luxusunternehmerin

Vergangenes Wochenende feierte sie mit Arnold Schwarzenegger beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Die Rede ist nicht von einer Schauspielerin oder einem Musikstar, sondern von Bloggerin Jessica Gismondi. Über 1,3 Millionen Menschen folgen ihr auf Instagram und nehmen an ihrem Jetset-Leben teil. Vor zehn Jahren startete sie ihre Karriere als Fitnessmodel. Sie nahm an Wettkämpfen in ganz Europa teil und schaffte es wiederholt aufs Podest. „Plötzlich bekam ich sehr viel mediale Aufmerksamkeit, die das Sprungbrett für meinen Social Media-Auftritt war“, berichtet sie.