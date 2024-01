Seitensprünge: Was sind Ihre Erfahrungen?

Einmaliger Seitensprung - für manche ein Tabu, für andere eine Realität. Oft passiert es spontan, wenn man Nähe oder etwas Neues sucht. Die Gründe sind verschieden: Langeweile, Unzufriedenheit oder einfach der Reiz des Verbotenen. Doch wenn der Moment vorbei ist, kommt manchmal das schlechte Gewissen. Man fragt sich, ob es das Risiko und die möglichen Folgen wert war. Haben Sie so was schon mal erlebt? Wie sind Sie mit der Situation umgegangen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen gerne in den Kommentaren!