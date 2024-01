Forderung nach 60er-Tempolimit auf Stadtautobahn

„Der Zeitverlust für die Pendler und Linzer wäre minimal, der Gewinn an Lebensqualität für die Anrainer und die Stadt jedoch groß. Hier liegt einer der größten, leicht und sofort umsetzbaren Hebel, um die Lebensqualität in Linz zu steigern und die Luft zu verbessern. Praktisch ohne Verluste oder Nachteile. Denn von der Salzburger Straße bis Auhof bedeuten 60 statt 100 eine nur vier Minuten längere Fahrzeit. Für Durchreisende irrelevant, und für Pendler, die in Linz abfahren, nur rund zwei Minuten“, so der Linzplus-Politiker. (Anmerkung der Redaktion: Am beschriebenen Abschnitt gilt ein Tempolimit von 80 km/h)