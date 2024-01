Kinderbetreuung: SP kritisiert Kärntner Wirtschaft

Wie berichtet, will sich die ÖVP ganz unter dem Motto „Politik für die nächsten Generationen“ im kommenden Jahr auf die Themen Standortentwicklung, das Schaffen der Energiewende und auf Strukturreformen fokussieren. Weil „auch unsere Kinder und Enkelkinder eine gute Perspektive für ihr Leben in Kärnten vorfinden sollen“, erklärte VP-Chef Martin Gruber bei einer Pressekonferenz am Dienstag.