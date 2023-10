So viel darf Ihr Kindergarten von Ihnen verlangen

Diese Bezeichnung stößt einigen Kärntner Politikern sauer auf, lässt sie doch wohl viele an den Kärntner Zukunftsfonds denken, der 2017 für die Tilgung der Heta-Schulden aufgelöst wurde. Ganz glücklich scheint man in Kärnten mit dem Finanzausgleich ohnehin nicht zu sein. „Die Details sind noch offen. Erst wenn sie geklärt sind, werden wir das Gesamtpaket beurteilen“, kündigt Günter Leikam (SPÖ) an. Als Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Finanzausschusses muss er es ja wissen.