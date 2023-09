Holpriger Start für den Gratis-Kindergarten

In Kärnten ist die Kinderbetreuung in Kindergärten, Kindertagesstätten sowie bei angestellten Tagesmüttern und -vätern ab sofort kostenlos. Doch das Projekt entwickelt sich offenbar nicht überall so, wie es sich die Initiatoren vorgestellt haben. Zwar müssen die Eltern für die Kinderbetreuung nicht mehr bezahlen. Dafür sind die Beiträge für Mittagessen, Jause sowie Bastelutensilien seit Semesterstart in die Höhe geschossen. In manchen Einrichtungen wurden sie sogar verdreifacht! Die Betreiber argumentieren mit gestiegenen Kosten für viele Produkte sowie mit höheren Löhnen für ihre Mitarbeiter.