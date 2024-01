Frau (60) stellte sich mitten auf die Fahrbahn

Eine 26-jährige Frau aus Villach wurde mit ihrem Pkw Dienstagabend von einer 60-jährigen Frau ebenfalls aus Villach aufgrund erhöhter Geschwindigkeit am Mangartweg in Villach angehalten. Die 60-Jährige stellte sich einfach mitten auf die Fahrbahn und nötigte so die 26-Jährige, ihr Auto zum Stillstand zu bringen.