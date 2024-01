BMW im Visier wegen möglicher Abgas-Manipulation

In der Zwischenmitteilung hieß es demnach, die BMW Group stehe „im Austausch mit zwei zuständigen Zulassungsbehörden in Europa, um Rückfragen zum Emissionsverhalten zu klären, die sich im Rahmen der Marktüberwachung zu Messergebnissen bei einem BMW-Fahrzeugmodell aus den Baujahren September 2010 bis März 2014 ergeben haben“. Bei diesem Modell handle es sich um einen BMW X3 20d. Die Anhörung sei weiterhin anhängig. Deshalb äußere sich BMW in diesem Zusammenhang nicht weiter zu Einzelfragen.