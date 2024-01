Nach Lokalverbot zückte Mann Messer und stach zu

Angeklagter verurteilt

Nun musste sich der obdachlose Alkoholiker, der zugestochen hatte, am Landesgericht St. Pölten wegen versuchten Mordes und gefährlicher Drohung verantworten. Zwei Liter Wodka und ein paar Bier stehen bei dem 44-Jährigen an der Tagesordnung. Doch der mehrfach Vorbestrafte will in Notwehr gehandelt haben. Die Schilderungen mehrerer Zeugen widerlegten das aber schnell. Vielmehr sei der Mann gezielt auf sein Opfer losgestürmt. „Ein Stich kann tödlich sein“, hielt der Staatsanwalt fest.