170 Millionen Euro für Bauinvestitionen

Campus soll besonders attraktiv werden

Investiert wird jedenfalls im Bereich Hochbau in den weiteren Ausbau und die Sanierung der Spitäler - Stichwort Erwachsenenpsychiatrie Rankweil - und in den Bildungssektor. Hier geht es vor allem um den Ausbau der Fachhochschule und des Campus Vorarlberg, der Wallner ziemlich am Herzen liegt: „Wir wollen einen besonders attraktiven Campus forcieren samt dazugehöriger Forschung und Studentenheim“, erklärte der Landeshauptmann.