Kärntner steht an der Spitze des Handball-Wunders

„Haben keine geeignete Infrastruktur!“

Auch infrastrukturell sieht der stellvertretende Landespolizei-Direktor Nachholbedarf. „In Österreich generell und natürlich auch in Kärnten. Vereine müssen da mit Schulen um die Hallenzeiten pokern. In Slowenien etwa gibt es eigene Hallen und gar Freiluftplätze. Und in Klagenfurt stehen Sportplätze in den Ferien leer, weil sie abgesperrt sind. Und das in der sogenannten Sport-Landeshauptstadt, die nicht einmal ein Hallenbad hat. . .“