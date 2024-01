Österreich gegen Deutschland ab 20.30 Uhr LIVE

Es war einmal ... die österreichische Handball-Nationalmannschaft bei der EM in Deutschland und ihr unglaublicher Höhenflug. Das Team von Trainer Ales Pajovic hat im Verlauf des Turniers schon einige Favoriten geschreckt, Spanien vorzeitig nach Hause geschickt und zuletzt auch Nachbar Ungarn besiegt. „Herz, Charakter und unser System machen uns momentan so stark. Wir sind kompakt, machen immer weiter, auch wenn es einmal nicht so läuft“, bringt es der Trainer auf den Punkt.