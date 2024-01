„Die hohen Wohnkosten sind ein echtes Alarmsignal“

Einem Salzburger Haushalt bleiben nach Abzug der Wohnkosten – man nennt das „Residualeinkommen“ – 2379 Euro übrig. Nur in Wien, das mit Salzburg aus vielen Gründen punkto Gehälter nicht vergleichbar ist, liegt hinter Salzburg. In Oberösterreich bleiben übrigens mit 2813 Euro 450 Euro mehr übrig am Monatsende.