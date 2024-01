Einweiser landet auf Motorhaube von rabiater Frau

Was soll man dazu sagen? Auf einem Parkplatz bei Einweisungsaufgaben in der Tiroler Gemeinde Grän wollte am Samstag gegen 10.35 Uhr eine Slowenin (36) offenbar nicht länger warten und scherte mit ihrem Pkw aus einer Kolonne aus. Sie fuhr in Richtung des Parkplatzeinweisers (30).