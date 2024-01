„Er ist voller Blut vor meiner Haustür gestanden“

„Zwischen dem Buam und dem Vater hat’s schon immer Reibereien gegeben, die zwei haben sich nie verstanden“ - eine Nachbarin in Obernberg am Inn (Oberösterreich) sagt klar, warum der mutmaßliche Vater-Mord am Freitag gegen 3 Uhr in der Früh für die wenigsten Anrainer eine Überraschung war. Was der Nachbar erzählt, zu dem der Sterbende flüchtete, lesen Sie mit Krone+.