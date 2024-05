Trafikräuber muss für fünf Jahre hinter Gitter

„Des is a Überfall, i wü des gaunze Großgeld – nur Scheine“, am 19. Jänner dieses Jahres marschierte ein 25-Jähriger in eine Trafik in der Nähe des Steyrer Bahnhofes und forderte von der Angestellten (63) Geld. Dabei war er mit einer täuschend echt aussehenden Softgun bewaffnet. Die Verkäuferin gab dem Räuber das Geld, er konnte mit 1920 Euro flüchten.