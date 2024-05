Freilandstraßen für Biker besonders gefährlich

Am Wochenende starb ein Motorradfahrer bei einem Frontalcrash. Insgesamt gab es am Samstag und am Sonntag fünf Unfälle mit Zweirädern. Leider sind das keine Einzelfälle, denn allein im Vorjahr starben in OÖ 19 Menschen, die mit dem Motorrad unterwegs waren - der überwiegende Teil auf Freilandstraßen.