Riesige Schlange hing in Gartenhütte in Steyr fest

Einen gewaltigen Schreck bekam Margarete W. (70), als sie am Freitag die Tür zu ihrer Gartenhütte in Steyr öffnete. Denn oberhalb der Eingangstür hing eine Schlange in respekteinflößender Größe im Gebälk. Das Reptil hatte sich um einen Balken gewickelt – und wollte dort nicht mehr weg.