Haben die Gemeinden kein Geld mehr für die Kinder?

Eine halbe Milliarde Euro an Investitionen

Leisten sich die Kommunen also Kinderbetreuung, Feuerwehr und Co. bald nicht mehr? Keineswegs, widerspricht Gemeindelandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP): „In den Jahren 2024 bis 2028 werden Oberösterreichs Gemeinden ein Investitionsvolumen von einer halben Milliarde Euro auslösen.“ Fast die Hälfte – 225 Millionen Euro – fließe in den Bereich Kinderbetreuung und Pflichtschulen. Auch in Feuerwehren (15%), Sport und Kultur (11%), Straßen (9%) und Alten- und Pflegeheime (4%) werde investiert. Der Förderanteil des Landes liegt laut Langer-Weninger im Durchschnitt bei einem Drittel.