Pechsträhne vor Saisonstart von Welser Welldorado

„Ein Ende der Arbeiten ist in Sicht“, versichert Bürgermeister Andreas Rabl (FP). Am 30. Mai soll die Freizeitoase die Pforten öffnen – bei Gratis-Eintritt. Dieses „Geschenk“ an die Badegäste ist durchaus als Wiedergutmachung zu verstehen, denn der Unmut über die späte Eröffnung war bei vielen Stammgästen riesig. Einen Saisonstart Ende Mai hat es in Wels noch nie gegeben. „Einerseits hatten wir Pech mit der Witterung, dann kam es zu Lieferverzögerungen und plötzlich tauchte auch noch ein Keller auf, mit dem niemand gerechnet hat“, erklärt Stadtchef Rabl.